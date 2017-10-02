В 1 сезоне 132 серии сериала «Улица» соседи полным ходом готовятся к грядущей свадьбе Влада и Тани. Жених никак не может найти нужный костюм, Андрей помогает ему с выбором. Энн тоже в поисках — Макс куда-то запропастился и не отвечает на звонки.