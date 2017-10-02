В 1 сезоне 22 серии сериала «Улица» Стас портит отношения с Мариной из-за холодности Кати, Андрей в это время никак не может найти Игната. Энн и Макс ссорятся. Влад сталкивается с аэрофобией, а Боря ищет способ примириться с Шини.
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