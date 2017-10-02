В 1 сезоне 135 серии сериала «Улица» Никольский делает неожиданное предложение Ларисе, а Боря «спасает» свои отношения с Олей. В это же время Рома, за неимением Ксюхи, приглашает Энн пойти вместе на мероприятие. Без всяких романтических намеков.
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