В 1 сезоне 102 серии сериала «Улица» Андрей в шоке от вида своей жилплощади после разрушительного пожара. Васильева чувствует вину из-за произошедшего и клянется возместить материальные потери. Ирка хочет сменить образ.
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