В 1 сезоне 155 серии сериала «Улица» Лариса очень переживает из-за больницы. В это же время Энн строит козни Максу. Между Валерой и Костей происходит серьезный разговор, в ходе которого первый признается, что не испытывает чувств к своей девушке...