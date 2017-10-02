В 1 сезоне 69 серии сериала «Улица» Люба занимается самокопанием, а Катя и Ирка отправляются веселиться. Параллельно Виталя помогает в подборе подарка для Вахрушевой. Боря понимает, что готов к развитию своих новых отношений с Машей.