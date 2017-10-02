В 1 сезоне 73 серии сериала «Улица» Ксюша пытается найти средства для поездки в Соединенные Штаты вместе с Лехой. Тем временем у Андрея появляется очередная подчиненная. Валера не оправдывает ожиданий Кристины. У девушек возникает новое увлечение.