В 1 сезоне 136 серии сериала «Улица» Аркаша отправляется в тюрьму, а Лариса собирается с духом, чтобы принять действительно тяжелое решение. Виталя обеспокоен исчезновением Юли, а Макс решает исчезнуть сам и сбегает из дома родителей.