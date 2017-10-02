В 1 сезоне 53 серии сериала «Улица» Ксюша и Леха пытаются выяснить отношения. Кирилл и Ден чуть не остаются без заработка, но верные соседи приходят им на помощь. Кабан сближается с девушкой на вечеринке «для пацанов». Боря ищет новые впечатления.
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