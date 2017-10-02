В 1 сезоне 98 серии сериала «Улица» Алиса пытается понять, что же ей делать в сложившейся ситуации. Она решается на побег в Швейцарию, но ничего хорошего в итоге не выходит. Вахрушева чувствует свою причастность к происходящей трагедии.