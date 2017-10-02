В 1 сезоне 84 серии сериала «Улица» Андрей получает все больше настойчивого внимания со стороны давней знакомой Алисы. Но он понимает, что уже практически «окольцован» Ларисой. Кроме того, бизнесвумен ждет от него малыша. Как сказать об этом Алисе?