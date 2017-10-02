В 1 сезоне 170 серии сериала «Улица» Лариса и Андрей получают щедрое предложение от своих ближайших соседей — Лауры и Сергеича. Впоследствии у Ларисы происходит тяжелый разговор с матерью. Ирка делает все возможное, чтобы загладить вину перед Деном.
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