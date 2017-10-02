В 1 сезоне 74 серии сериала «Улица» Лаура получает угрозы от неизвестного, но кто может хотеть причинить ей зло? Андрей помогает выбрать подарок для Ларисы, а Юля прихорашивается для нового мужчины. Ден также готов к свиданиям.