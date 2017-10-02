В 1 сезоне 172 серии сериала «Улица» отца Ксюши ждет неожиданная встреча. В это же время сама Ксюша узнает о лихом подвиге Ромы: он украл фотоаппарат подруги прямо из-под носа учителя. Девушка переживает из-за его возможных чувств к Энн.
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