В 1 сезоне 179 серии сериала «Улица» Вахрушева вынуждена расстаться с Деном. Ирка никак не может понять, у кого оставила важные вещи, — слишком хорошо прошла прошлая ночь. Катя намерена уехать в Крым, чтобы забыться и не встречаться с Соколовым.
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