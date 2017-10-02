В 1 сезоне 179 серии сериала «Улица» Вахрушева вынуждена расстаться с Деном. Ирка никак не может понять, у кого оставила важные вещи, — слишком хорошо прошла прошлая ночь. Катя намерена уехать в Крым, чтобы забыться и не встречаться с Соколовым.