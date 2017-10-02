В 1 сезоне 144 серии сериала «Улица» Ксюша наконец-то определяется с университетом — светлое будущее уже совсем близко. Стасу необходимо встретиться с участковым, но Соколов куда-то исчез. Костя попадает в дурацкую ситуацию с татуировкой.