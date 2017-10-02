В 1 сезоне 104 серии сериала «Улица» Никольский понимает, что сболтнул не то во время очередного застолья с любимой супругой. Рома старается показать себя в лучшем свете на новом месте. Ирка натыкается на Соколова в закрытом салоне красоты.