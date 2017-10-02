В 1 сезоне 180 серии сериала «Улица» Лариса стремится сблизиться с Андреем. Энн сталкивается с трудностями из-за авторских прав на песню Макса. У Ромы появляется собственное жилье. Валера понимает, что готов провести жизнь с Машей.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Авторизация по e-mail