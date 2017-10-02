В 1 сезоне 180 серии сериала «Улица» Лариса стремится сблизиться с Андреем. Энн сталкивается с трудностями из-за авторских прав на песню Макса. У Ромы появляется собственное жилье. Валера понимает, что готов провести жизнь с Машей.