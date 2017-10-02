В 1 сезоне 151 серии сериала «Улица» Андрей готовится к важной встрече с перспективными бизнесменами, которые смогут помочь его бизнесу. Светка и Ксюша пытаются разобраться в отношениях Энн и Макса. В это же время Лариса заводит нового друга.