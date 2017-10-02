В 1 сезоне 60 серии сериала «Улица» Никольский не находит себе места: вдруг адвокат откажется рассматривать его дело? В это же время Люба сталкивается с напором Никиты, а Рита понимает, что ее жестоко обманули. Полиция нападает на след похитителя.
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