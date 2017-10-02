В 1 сезоне 141 серии сериала «Улица» Лариса не может признаться Андрею в том, что они находятся на грани нищеты. В соседней квартире Аркаше не удается уговорить жену продать тренажерку, она слишком привязана к этому месту. Рома сближается с Энн.