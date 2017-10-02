В 1 сезоне 134 серии сериала «Улица» Ксюша переживает, что сильно задела Кирилла. Она хочет загладить свою вину, но парень ей не отвечает. Алиса и Андрей помогают брачующимся. В это время Аркадий не теряет надежды вернуть Вахрушеву обратно в семью.