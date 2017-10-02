В 1 сезоне 117 серии сериала «Улица» Алиса чуть не попадает в ловушку мошенника, но Андрей приходит ей на подмогу. Энн и Макс начинают съемки фильма. Артем предупреждает деда Ирки, сама девушка никак не может отказаться от вредной привычки.