В 1 сезоне 173 серии сериала «Улица» Вахрушева жалуется на то, что Ден не удовлетворяет ее в постели. Тот вынужден как-то исправлять ситуацию. Параллельно Лариса не может избавиться от чувства ревности — у Андрея слишком привлекательная секретарша.