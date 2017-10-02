В 1 сезоне 97 серии сериала «Улица» Луиза отправляется в «отпуск» в Соединенное Королевство, чтобы выполнить тайное задание главной героини. Однако Лондон неожиданно ударяет ей в голову — Вахрушева напрочь забывает о важных документах.
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