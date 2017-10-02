В 1 сезоне 145 серии сериала «Улица» Андрей понимает, что Рита в депрессии. Она не намерена возвращаться в Америку, где ее встретят лишь напоминания о не сложившейся личной жизни. В это же время Костя и Ангелина находятся в ожидании важной новости.
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