В 1 сезоне 145 серии сериала «Улица» Андрей понимает, что Рита в депрессии. Она не намерена возвращаться в Америку, где ее встретят лишь напоминания о не сложившейся личной жизни. В это же время Костя и Ангелина находятся в ожидании важной новости.