В 1 сезоне 87 серии сериала «Улица» Алиса Васильева продолжает творить большие дела для улучшения своего материального положения. Она пытается пристроить Модильяни через знакомых Андрея, налаживает личную жизнь Лауры и параллельно ищет нового мужа.
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