В 1 сезоне 138 серии сериала «Улица» Алиса находится в поисках нужного человека для своей очередной аферы, а Боря помогает Оле устроиться на новое место. Лаура серьезно озабочена результатами анализов, которые вот-вот придут из клиники...
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