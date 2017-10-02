В 1 сезоне 14 серии сериала «Улица» Андрей случайно натыкается на своего знакомого из прошлой жизни. Леха и Ксюша общаются друг с другом через Светку. Гамлет ищет тайного недоброжелателя, который всеми силами старается «прикрыть» его магазин.
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