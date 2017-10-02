В 1 сезоне 123 серии сериала «Улица» Рома очень тоскует по Ксюше, которая постепенно встает на ноги и с каждым днем чувствует себя все лучше. Девушка полностью сосредоточена на процессе восстановления. Татьяна случайно натыкается на важные бумаги.