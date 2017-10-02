В 1 сезоне 9 серии сериала «Улица» Андрей остается без работы. В это время Ирка никак не может достучаться до своего деда. Ден пытается помочь ей попасть в квартиру. Оля и Костя в очередной раз ссорятся из-за свадьбы. Катя сидит с Илюшей и Марусей.