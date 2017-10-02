В 1 сезоне 2 серии сериала «Улица» Андрей сближается с Владом. Мужчины решают отметить начало доброй дружбы, но по дороге в бар Никольский натыкается на женщину, которую когда-то любил, и сразу забывает о спиртном. Леха впервые встречает Ксюшу.