В 1 сезоне 2 серии сериала «Улица» Андрей сближается с Владом. Мужчины решают отметить начало доброй дружбы, но по дороге в бар Никольский натыкается на женщину, которую когда-то любил, и сразу забывает о спиртном. Леха впервые встречает Ксюшу.
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