В 1 сезоне 88 серии сериала «Улица» жители спального района начинают благосклоннее относиться к «новичкам», но эмоциональное состояние Алисы все еще крайне нестабильно. А тут как назло пропадают любимые таблетки. Ирка хочет понравиться семье Марата.
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