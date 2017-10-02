В 1 сезоне 88 серии сериала «Улица» жители спального района начинают благосклоннее относиться к «новичкам», но эмоциональное состояние Алисы все еще крайне нестабильно. А тут как назло пропадают любимые таблетки. Ирка хочет понравиться семье Марата.