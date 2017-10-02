В 1 сезоне 59 серии сериала «Улица», разведенные Андрей и Люба неожиданно объединяются, чтобы склеить отношения Насти и Антона. Верный своему долгу Соколов в очередной раз занят опасным расследованием, но найти виновного оказывается непросто.