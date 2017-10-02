В 1 сезоне 113 серии сериала «Улица» главные герои Андрей и Алиса вновь пытаются разобраться в своих непростых отношениях. Васильева сообщает Никольскому, что завершила важное дело и возвращается. Тот заверяет, что обязательно ее встретит.