В 1 сезоне 119 серии сериала «Улица» Никольский принимает непростое решение, а Алиса возвращается к «старому» ремеслу. Татьяна случайно видит Влада в обществе другой. Катя и Артем смотрят спектакль, а Вахрушева работает над интерьером галереи...