В 1 сезоне 28 серии сериала «Улица» Леха решается на серьезный разговор с Кириллом о Ксюше. В это время Соколов узнает поближе родню Кати, а Стас продолжает добиваться девушку. Женя сближается с Борей в надежде отбить его у массажистки Шини.
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