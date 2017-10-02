В 1 сезоне 6 серии сериала «Улица» Андрей упорно пытается устроиться на работу, каждый новый наниматель «радует» его своими странностями. Леха не успевает на первый урок по вине Ксюши и получает незаслуженное наказание. Соколов сообщает Алле правду.