В 1 сезоне 61 серии сериала «Улица» Ксюша натыкается на снимки в социальных сетях, а перед Катей открываются новые возможности. Вахрушева подтверждает свои самые страшные опасения, а Боря снова ходит на свидания. Дело о похищении планируют закрыть.