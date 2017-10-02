В 1 сезоне 108 серии сериала «Улица» Алиса стремится разрешить свои проблемы с правоохранительными органами с помощью Кости. Но дело может быть рисковым. Ангелина хочет, чтобы Костя больше времени уделял спорту, но тот озабочен другим делом.