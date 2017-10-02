В 1 сезоне 162 серии сериала «Улица» Костя не может собраться, чтобы поговорить с Ангелиной, хотя все уже готово. Аркаша оказывается на свободе, но Вахрушева его опасается. Луиза просит Дена быть рядом с ней все время. Энн отлынивает от занятий.