В 1 сезоне 133 серии сериала «Улица» Ирка с Катей пользуются своим «служебным положением» — салон красоты отключают от электропитания. Лаура старается сблизиться с Ларисой. Кристина думает, что вычислила нового ухажера, но ошибается.
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