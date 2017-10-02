В 1 сезоне 166 серии сериала «Улица» Никольского ждет неприятное известие: Лариса остается в больнице, врачи будут наблюдать за ее состоянием. Марат и Ден хотят выяснить отношения, но цивилизованным путем — на боксерском ринге. Соседи делают ставки.