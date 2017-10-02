В 1 сезоне 45 серии сериала «Улица» Люба впервые встречает подругу Лехи, а Андрей окончательно уходит в разнос. Ирка понимает, что больше не может оставаться на своей работе. Искушенный в женщинах Виталя объясняет Валере, как правильно знакомиться.