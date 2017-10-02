В 1 сезоне 169 серии сериала «Улица» Андрей все еще выясняет отношения с матерью своей гражданской супруги. Боря и Оля устраивают себе шоп-тур. Рома проводит больше времени с бывшей, а Ден ставит неприятную точку в отношениях с Иркой.