В 1 сезоне 7 серии сериала «Улица» Люба все больше скучает по прежней «богатой» жизни. Параллельно Андрей узнает поближе своих новых коллег и начальника. Катя не может решить семейные проблемы, а Леша вынужден коротать время со Светкой.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Авторизация по e-mail