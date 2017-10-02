В 1 сезоне 7 серии сериала «Улица» Люба все больше скучает по прежней «богатой» жизни. Параллельно Андрей узнает поближе своих новых коллег и начальника. Катя не может решить семейные проблемы, а Леша вынужден коротать время со Светкой.