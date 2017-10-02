В 1 сезоне 51 серии сериала «Улица» стараниями Тани Люба узнает об изменах Андрея. Сам Андрей только рад такому повороту событий. Леха старается спасти отношения с девушкой, но не видит перспективы. Луиза находится в поисках «огня» для своего брака.