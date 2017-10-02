В 1 сезоне 68 серии сериала «Улица» Андрей направляет все свои силы на помощь Любе, несмотря на свой статус «бывшего». Ей нужна помощь с Никитой. Кирилл отмечает важную годовщину. Девочки хотят устроить личную жизнь своей одинокой начальницы Аллы.