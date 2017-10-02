В 1 сезоне 149 серии сериала «Улица» волею случая Кирилл попадает в больницу. Лариса расстается с рестораном. Марина подозревает, что у Стаса могли остаться какие-то чувства к Кате. Сергеич уговаривает Лауру обратиться в клинику за помощью.
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