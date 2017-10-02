В 1 сезоне 105 серии сериала «Улица» Рома активно зазывает старшую сестру в свой фаст-фуд ресторан, однако у Алисы уже есть амбициозные планы на будущую карьеру. Тут как нельзя кстати появляется Лаура с интересной вакансией в галерее искусства...